Sbanda e cade dalla Vespa, 35enne in codice rosso al San Pio Ancora un incidente stradale nel Sannio: è accaduto a Guardia Sanframondi

E' ricoverato in prognosi riservata al San Pio di Benevento il 35enne di Solopaca rimasto ferito ieri in un incidente stradale avvenuto a Guardia Sanframondi. L'uomo era in sella alla sua Vespa 150 quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del veicolo ed è rovinato sull'asfalto. A far scattare i soccorsi sono stati alcuni passanti e automobilisti che si sono accorti dell'incidente. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita e l'ambulanza del 118 che ha trasportato il malcapitato in codice rosso al San Pio di Benevento. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso le indagini dei carabinieri.