Speravano fosse a Foglianise. Dove è finito Giuseppe, "un grande camminatore?" Ancora nessuna traccia del 61enne che giovedì si è allontanato da una casa di riposo ad Airola

Quando la notizia del suo allontanamento si è diffusa a Foglianise, immediatamente i vigili urbani hanno raggiunto la sua abitazione, augurandosi di incrociarlo. Qualche mese fa lo avevano rtrovato proprio lì: era tornato in quella casa in cui viveva da solo, prima di diventare ospite, dopo la morte dei genitori, di una casa di riposo ad Airola.

Stavolta no, nessuna traccia di Giuseppe Zotti, 61 anni, di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di giovedì. Erano all'incirca le 15 quando è andato via dalla struttura di via Lavatoio, alla periferia del centro caudino. Non ha documenti o un cellulare, non si sa se abbia con sé dei soldi. I carabinieri della Compagnia di Montesarchio lo stanno cercando ovunque, e non è affatto semplice.

Per anni impegnato nell'impresa agricola di famiglia, un lavoro dismesso dopo la perdita del papà, Giuseppe viene descritto come un “grande camminatore”. “E' una persona benvoluta in paese, appartiene ad una famiglia di lavoratori, gente seria e perbene”, spiega il sindaco di Foglianise, Giuseppe Tommaselli, che sta ovviamente seguendo l'evolversi della vicenda. “Spero lo trovino al più presto – aggiunge il primo cittadino - e lo riportino ad Airola, dove gli viene garantita l'assistenza di cui ha bisogno”.

Già, ma nel frattempo è lecito chiedersi dove Giuseppe sia finito. L'attività di ricerca dei militari si è concentrata inizialmente sull'Appia, in direzione Caserta, dove potrebbe aver chiesto un passaggio ad un automobilista, chissà verso quale destinazione.

Peccato che non vi siano telecamere nella zona in cui sorge la casa di riposo e che quelle sulla trafficatissima statale servano al monitoraggio delle targhe dei veicoli sia, da qui l'impossibilità di capire il tragitto che ha fatto a piedi. Nessuna segnalazione sul suo conto, nessuno sembra aver visto quell'uomo che indossava, al momento in cui è scomparso, un paio di jeans neri, una maglietta a mezze maniche, bianca e nera, e scarpe da ginnastica.

Alto circa 1,60 mt, corporatura normale e niente baffi o pizzetto, Giuseppe sembra sparito nel nulla. Ieri sera l'allarme lanciato dalla Prefettura, nella speranza di ricevere ogni elementi utile al suo ritrovamento. Chiunque dovesse averne, può telefonare ai carabinieri di Benevento (0824/332000), di Montesarchio (0824/837200) e di Airola (0823/711711).

La speranza è che abbia deciso di rompere la monotonia quotidiana per raggiungere una qualche località. Perchè Giuseppe è “un grande camminatore”.