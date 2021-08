Occupa posto disabili senza averne titolo: sanzionato dalla Polizia La polizia è intervenuta per multare il trasgressore

Iintervento tempestivo, nel Comune di Puglianello, degli agenti di Polizia di Telese Terme, guidati dal vicequestore aggiunto Salzano. Uno spazio riservato ai disabili era stato occupato da una persona che non aveva titolo per sostare li. La polizia ha fatto sgomberare l’area al soggetto in questione, applicando le sanzioni amministrative previste. Al trasgressore inoltre saranno decurtati due punti dalla patente.