Furti di fari anteriori e posteriori. Fiat 500 nel mirino in pieno giorno A Benevento furti di parti di carrozzeria nel parcheggio dle San Pio e via Delcogliano

Sono almeno due i colpi – un terzo dovrebbe essere solo tentato – dei ladri arrivati a Benevento per rubare pezzi di carrozzeria dalle auto in sosta. Episodi registrati nelle ultime ore con una sostanziale differenza rispetto alle volte precedenti: i furti commessi sembra – sono in corso le indagini - in pieno giorno o comunque nella prima mattinata.

E' accaduto nella zona ospedaliera del san Pio. Nel mirino Fiat 500 X in particolare. Una era parcheggiata all'interno dell'ospedale, l'altra poco distante, nel parcheggio lungo via Delcogliano. Amara la sorpresa per i proprietari che al ritorno, quando dovevano riprendere i veicoli si sono accorti dei furti.

In pochi minuti le auto sono state aperte e, dopo aver alzato il baule e il cofano motore, i malviventi hanno rubato i gruppi ottici anteriori e posteriori. Danni ingenti visto i prezzi di quel tipo di ricambio. Resta invece da accertare un terzo episodio, nella zona di via santa Colomba. Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per cercare di identificare gli autori.

Una tipologia di furto già registrata in pieno centro a Benevento. Vanno infatti ricordati gli episodi registrati a marzo scorso nella zona del Duomo. In quell'occasione nel mirino tutte Jeep Renegade.

Forze dell'ordine in azione per cercare di contrastare i furti. Nelle ultime settimane, infatti, gli agenti delle Volanti hanno fermato in più occasioni persone arrivate da fuori provincia e trovate in possesso di chiavi per auto, arnesi per lo scasso e anche di cavi di cablaggio dei veicoli.