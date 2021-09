Alessandra vola in Austria, la speranza è che torni a sorridere Trasferita in una clinica specializzata la 35enne rimasta vittima di un incidente ad Ibiza

La speranza è in quei movimenti degli occhi e delle mani che talvolta dona alla madre ed al fratello. Loro ne sono certi: lei ne sente la presenza, sa l'amore che la circonda. La speranza è nel cuore che pulsa forte nel torace di Alessandra, in quel magnifico sorriso che tutti desiderano torni ad illuminare il suo viso. Alessandra, di Telese Terme, ha 35 anni e da alcuni mesi lotta per la vita dopo un terribile incidente in moto ad Ibiza.

Un'aeroambulanza l'ha trasportata in queste ore in Austria, in una clinica all'avanguardia per le terapie ed i trattamenti che offre a pazienti che versano nelle sue stesse condizioni. Un trasferimento non semplice, dagli elevati costi economici che la famiglia è riuscita a sopportare. Potendo contare anche sull'affetto e la vicinanza di una intera comunità che non ha mai smesso di mostrare la sua solidarietà per il dramma che ha colpito una giovane donna.

Alessandra si trovava nell'isola spagnola per un periodo di vacanza, l'impatto con un camion aveva stravolto all'improvviso la sua esistenza di imprenditrice nel settore della formazione – un impegno che continua grazie ai suoi cari. Con il supporto, per quanto riguarda il solo versante legale, dell'avvocato Antonio Di Santo.

Quello scontro nel tunnel è stato l'inizio di un percorso di sofferenza scandito da momenti di disperazione ed ottimismo. Prima il rientro in Italia e la degenza a Napoli, all'Ospedale del mare, ora, dopo un consulto che ha lasciato aperta la porta del futuro, la decisione di volare all'estero.

Nuova tappa di un lungo cammino nel quale Alessandra non sarà mai sola. Perchè l'ondata emotiva che ha sempre accompagnato l'evoluzione della sua storia non ha mai subito soste. Lei è una “guerriera”: forza, Alessandra.