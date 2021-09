Mezzi ed attrezzi rubati ad alcune ditte: condanne, assoluzioni e prescrizioni Tre anni e 6 mesi a 31enne di Montesarchio, non doversi procedere per un 30enne, assolto 55enne

Una condanna, un'assoluzione ed il non doversi procedere per un terzo imputato. E' la senteenza del Tribunale al termine del processo a carico di tre persone chiamate in causa da una indagine su una serie di furti commessi nel 2010 ai danni di alcune aziende di Benevento e della provincia.

La condanna a 3 anni e 6 mesi, esclusa l'aggravante di più persone, è stata stabilita per Carmelo De Simone, 31 anni, di Montesarchio, riconosciuto colpevole di due colpi all'interno dei depositi di altrettante imprese a Benevento e Campoli Monte del Taburno: dal primo erano stati portati via due furgoni, un miniescavatore ed alcune attrezzature, dall'altro un camion.

Per De Simone e Giovanni Gritti, 30 anni, di Montesarchio, il collegio, escluse le aggravanti di aver commesso il fatto in tre persone, su cose esposte alla pubblica fede, e di aver commesso il fatgto al fine di eseguirne un altro, ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione dell'addebito di associazione per delinquere e di due furti. Per entrambi, non doversi procedere, ma perchè i fatti erano già stati giudicati, anche per altri due episodi.

Infie, assolto da ogni accusa, per non aver commesso il fattto, Salvatore Iadanza, 55 anni, di Campoli.

De Simone e Gritti sono stati difesi dall'avvocato Ettore Marcarelli, Iadanza dall'avvocato Vittorio Fucci.