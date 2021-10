Braccio stretto al collo, addetta di un distributore rapinata: arrestato 29enne Episodio a Forchia, custodia in carcere, dove già si trovava, per un 29enne di Santa Maria a Vico

Gli hanno notificato nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove è già detenuto per altro, una ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip Pietro Vinetti su richiesta del sostituto procuratore Giulio Barbato. E' la misura applicata a Giulio De Matteo, 29 anni, di Santa Maria a Vico, ritenuto uno dei presunti autore della rapina commessa lo scorso 19 settembre ai danni di un distributore di carburante a Forchia. E' l'epilogo delle indagini avviate dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Montesarchio, con l'attenzione puntata sulle immagini registrate dalle telecamere. Un lavoro di analisi che avrebbe permesso di acquisire una serie di elementi sul giovane, poi individuato fotograficamente.

Secondo gli inquirenti, in concorso con un'altra persona in via di identificazione, avrebbe raggiunto l'impianto in sella ad un motociclo. Nel mirino la dipendente del distributore, bloccata stringendole un braccio intorno al collo, e poi strattonata, alla quale erano stati sottratti circa 300 euro.