Tragico incidente a Medina, oggi i funerali di Uri'El Proseguono le indagini che dovranno sulla dinamica del sinistro e la presenza o meno di un furgone

Si celebreranno questo pomeriggio alla frazione Pagani di Paupisi i funerali di Uri’El De Mercurio, il 23enne di San Nicola Manfredi morto in un terribile incidente stradale alla frazione Medina, si Sant'Angelo a Cupolo, alle porte di Benevento sabato scorso. Il giovane si trovava in sella alla sua Honda Hornet quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è poi finito contro un muro che costeggia la carreggiata.

Dopo la cerimonia funebre, che si svolgerà nella chiesa Santa Maria di Pagani la salma sarà tumulata nel cimitero di San Nicola Manfredi. Comune dove Uri'El viveva con la sua famiglia e per questo il sindaco Arturo Leone Vernillo ha proclamato con apposita ordinanza un’ulteriore giornata di lutto cittadino disponendo anche la chiusura dei negozi dalle 17 alle 18. Uri'El, che da poco lavorava come agente immobiliare era conosciuto e ben voluto da tutti in paese

Sul fronte delle indagini, ancora da chiarire la dinamica dell'incidente ora al vaglio dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi. Omicidio stradale a carico di ignoti l'ipotesi di reato al centro delle indagini coordinate dal Pm Maria Colucci. La famiglia del 23enne chiede certezze sulla dinamica del tragico incidente. In particolare, la madre di Urie'El attraverso il consulente legale Vincenzo Carotenuto, si è affidata a Studio3A-Valore. Consulenti nominati per capire se l'uscita di strada, spiegano dallo Studio 3A “sia stata una fuoriuscita autonoma o se si sia trattato di un vero e proprio incidente con altri veicoli coinvolti, se cioè la motocicletta possa essere stata urtata e spinta fuori strada, con particolare riferimento a un furgone sulla cui presenza e, soprattutto, sul cui ruolo sarebbero in corso indagini da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile di Benevento, intervenuti per i rilievi. Qualche risposta utile in tal senso potranno darla anche le lesività riportate dal giovane che emergeranno dai risultati della perizia autoptica affidata dal Sostituto Procuratore al medico legale, dottore Emilio D’Oro ed effettuata martedì”. I consulenti auspicano anche che possa essere disposta “una perizia cinematica per ricostruire nel dettaglio la dinamica, le cause e tutte le responsabilità del drammatico schianto”.