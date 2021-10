Spaccia hashish e crack dinanzi ad un locale, arrestato un 28enne Salvatore Barbetta fermato a Telese dai carabinieri: è ai domiciliari

Lo hanno arrestato per una ipotesi di spaccio di sostanze stupefacenti. Ai domiciliari è finito Salvatore Barbetta, 28 anni, fermato in serata a Telese Terme dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cerreto Sannita.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato sorpreso mentre cedeva dinanzi ad un locale della cittadina termale hashish e crack ad un acquirente. La 'roba' è stata sequestrata al consumatore, mentre per il 28enne sono stati disposti gli arresti in casa, dove si trova in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al gip. E' difeso dall'avvocato Antonio Leone.