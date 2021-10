Con l'auto contro un albero, 27enne in prognosi riservata Incidente stradale nella notte a Limatola. Giovane trasportato in ospedale a Caserta

E' ricoverato in prognosi riservata il 27enne di Caserta rimasto ferito nella notte in un incidente stradale avvenuto nel territorio di Limatola. Il giovane era in una Smart che si è schiantata contro un albero mentre percorreva via Tito Livio. Violento l'impatto. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che hanno poi trasferito il giovane presso l'ospedale di Caserta dove i medici lo hanno giudicato in prognosi riservata a causa delle ferite riportate nell'impatto. Sull'incidente indagano i carabinieri.