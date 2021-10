Incendio Airola, tecnici Arpac a Moiano per il controllo dei suoli Il sindaco Buonanno: "Invito i miei concittadini a pazientare ancora per qualche giorno"

Il personale dell'Arpac nella giornata di ieri ha raggiunto Moiano per effettuare prelievi di terreno da sottoporre ad analisi in seguito all'incendio che si è verificato nella zona industriale di Airola ed alla emissione di una maxi nube di fumo denso che ha interessatto vari territori e province. Il sindaco di Moiano, Giacomo Buonanno, ha accolto il personale che si è recato nei punti previsti per gli accertamenti. Ora si dovranno attendere i risultati che saranno resi noti tra qualche giorno.

"Ringraziamo l'Arpac e la sua dirigenza per avere repentinamente risposto alla nostra richiesta - ha dichiarato il sindaco Buonanno -. Attendiamo il risultato degli approfondimenti condotti che se, come speriamo, daranno esito rassicurante, ci consentirà di ritirare l'ordinanza comunale che abbiamo dovuto emanare su indicazione dell'Azienda sanitaria locale. Abbiamo chiesto che queste analisi potessero essere effettuate in tempi quanto mai celeri. Invito i miei concittadini, che ringrazio per il buonsenso che li sta animando - ha concluso Buonanno - a pazientare ancora per qualche giorno".