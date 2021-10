Al via nel Sannio la maxi esercitazione dei vigili del fuoco, ecco le prime foto Specialisti Usar, Saf e soccorritori impegnati ad Apice vecchia, Ponte Valentino e Camposauro

Al via oggi nel Sannio la maxi esercitazione regionale che proseguirà fino a venerdì 29 ottobre, nell'ambito delle esercitazioni delle colonne mobili nazionali dei Vigili del Fuoco. Interessati tutti i Comandi provinciali della Campania.

In particolare, nella provincia di Benevento sono previsti tre scenari: la ricerca di una persona scomparsa in località Camposauro; montaggio MSL (modulo supporto logistico) nella zona Asi di Ponte Valentino e manovre Usar (Urban Serach and Rescue) nello scenario di Apice Vecchia. Suggestivi gli scenari quanto mai realistici che gli specialisti Usar, ovvero l'insieme delle pratiche utilizzate dai vigili del fuoco per le operazioni di ricerca e soccorso di persone sepolte da macerie in caso di crolli di edifici e strutture, esplosioni o di eventi sismici.

Da oggi, dunque, saranno impegnati circa 60 vigili del fuoco al giorno con l'obbiettivo di rendere sempre più funzionale il meccanismo di soccorso in caso di calamità.