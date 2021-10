Ha rubato acqua per 300 euro, "impossibile, era in quella casa da pochi giorni" Assolto un 58enne di Benevento accusato di furto

Non ha rubato l'acqua, non ha commesso il fatto. Così il giudice Simonetta Rotili nel processo a carico di un 58enne di Benevento, accusato di furto d'acqua, dopo aver rimosso i sigilli al contatore ed essersi allacciato con un tubo alla rete idrica, per un importo di poco meno di 300 euro.

I fatti risalivano al 2018, la difesa, rappresentata dall'avvocato Mario Feo, spiega di essere riuscita a dimostrare che l'imputato era entrato nell'appartamento solo qualche giorno prima, e che pertanto la somma chiesta dalla Gesesa non era compatibile con il breve tempo trascorso nell'abitazione.