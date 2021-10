Se ne è andato per sempre a 58 anni l'avvocato Pierluigi Arigliani Il presidente dell'Ordine, Pavone: "Un professionista che credeva nel suo lavoro"

"Non trovo le parole", spiega, costernata, Stefania Pavone, presidente del Consiglio dell'Ordine forense. Non ce ne possono essere di fronte ad un destino terribile che si è portato via per sempre l'avvocato Pierluigi Arigliani, di Benevento.

Aveva 58 anni, trenta dei quali trascorsi indossando la toga. Era un civilista a tutto tondo, un professionista che amava il suo lavoro, che svolgeva con una passione ineguagliabile ed una competenza che tutti gli hanno sempre riconosciuto.

"Credeva in ciò che faceva - continua Pavone -, un'altra grave perdita per il nostro Foro, se ne è andato un collega giovane e molto bravo".

L'avvocato Arigliani lascia la moglie e tre figlie: domani pomeriggio, nella chiesa di San Gennaro, saranno celebrati i funerali.

