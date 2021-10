Ladri in azione a Pago Veiano, rubati soldi e gioielli da cassetta di sicurezza Arrivano i proprietari e i ladri scappano. Indagano i carabinieri

Ladri in azione la scorsa notte all'interno di un'abitazione a Pago Veiano. E' accaduto intorno in via Piana. Secondo una prima ricostruzione, dopo aver forzato un infisso i malviventi sono riusciti ad entrare nell'appartamento. Attenzioni rivolte ad una piccola cassaforte dalla quale hanno portato via mille euro e gioielli. I malviventi sono poi scappati probabilmente per l'arrivo dei proprietari di casa che si sono accorti dell'accaduto ed hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno avviato le indagini ed effettuato un sopralluogo alla ricerca di elementi utili alle indagini.