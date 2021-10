Persone intrappolate tra le macerie o disperse, esercitazione Vigili del Fuoco VIDEO - FOTO Specialisti Usar nel borgo di Apice vecchia, cinofili e Tas a Camposauro

Termina domani la maxi esercitazione regionale, che fa parte delle esercitazioni delle colonne mobili nazionali dei Vigili del Fuoco che vede coinvolti tutti i comandi provinciali della Campania. In particolare, in provincia di Benevento sono stati allestiti tre scenari: la ricerca di una persona scomparsa in località Camposauro; il montaggio del (modulo supporto logistico) nella zona Asi di Ponte Valentino e manovre Usar nello scenario di Apice Vecchia per simulare il salvataggio delle persone rimaste intrappolate sotto alle macerie in seguito ad un terremoto. Il borgo vecchio del paese scenario naturale che ben si presta a questo tipo di attività. Il salvataggio di persone rimaste intrappolate dalle macerie del crollo di un'abitazione. Al piano terra un'officina abbandonata in fretta e in furia 40 anni fa durante il terremoto. Questo lo scenario, con tanto di auto rimaste in quel posto all'interno dell'attività oggi utilizzata per simulare il salvataggio del meccanico e degli inquilini della casa.

Suggestivi gli scenari quanto mai realistici che gli specialisti Usar, ovvero l'insieme delle pratiche utilizzate dai vigili del fuoco per le operazioni di ricerca e soccorso di persone sepolte da macerie in caso di crolli di edifici e strutture, esplosioni o di eventi sismici.

A Camposauro, invece, in azione gli specialisti del servizio di Topografia Applicata al Soccorso (TAS) e delle squadre cinofili per la ricerca di persone scomparse.

