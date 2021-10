Staccano il contatore e tentano il furto in un'assicurazione, denunciati Volante e Squadra mobile hanno fermato due persone lungo il viale Mellusi

Momenti di concitazione questa mattina in un condominio del Viale Mellusi a Benevento per un tentativo di furto che è stato evitato grazie allarme lanciato dai passanti e l'immediato intervento della Polizia. L'allarme è scattato intorno alle 13 quando una persona ha allertato il 113 dopo aver notato due persone all’interno di un portone in viale Mellusi.

Dalla sala operativa della Questura di via De Caro è quindi partita la segnalazione agli agenti delle Volanti che si trovavano già nella zona indicata.

Arrivati sul posto gli agenti hanno immediatamente bloccato un 40enne, di Benevento.

Lungo il viale Mellusi sono interventi negli istanti successivi gli investigatori della Squadra Mobile, con il vicequestore Flavio Tranquillo, che dopo aver acquisito i primi elementi e aver appreso che la persona fermata, unitamente ad altro complice, aveva tentato un furto presso un’agenzia assicurativa, hanno avviato le ricerche della seconda persona fermata poco dopo. Si tratta di un 55enne che, al pari dell'altro indagato, secondo l'accusa hanno tentato di effettuare un furto utilizzando il vecchio espediente dell’interruzione dell’energia elettrica mediante il distacco del contatore, per poi accedere all’interno dell’appartamento nel momento in cui il proprietario fosse uscito per ripristinarla.

Per entrambi è scattata la denuncia di tentato furto in concorso.