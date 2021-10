Autocarro in fiamme nella notte a Bonea Il mezzo era stato lasciato in sosta nel cortile di un’abitazione. Non si esclude il dolo

Autocarro in fiamme nella notte a Bonea. È accaduto in via Fizzo dove l'allarme è scattato dopo della mezzanotte. Le fiamme hanno avvolto un piccolo camion adibito al trasporto di materiale ferroso che il proprietario aveva lasciato in sosta dal pomeriggio. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Montesarchio. Spente le fiamme, vigili e militari hanno effettuato un sopralluogo per cercare eventuali elementi utili alle indagini. Come sempre in questi casi non si esclude nessuna ipotesi. Saranno ora le indagini dei militari a dover chiarire le cause che hanno scatenato l'incendio.