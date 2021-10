Auto contro un palo della luce, si ribalta: 19enne muore nella notte Dramma ad Airola, la vittima è di Santa Maria a Vico. Viaggiava in un'auto condotta da un 23enne

Aveva 19 anni ed era di Santa Maria a Vico, Giulio, morto nella notte in un incidente stradale accaduto ad Airola. Il dramma si è consumato in via Stazione: secondo una prima ricostruzione, la Volkswagen Polo guidata da Diegi, un 23enne di Maddaloni, sarebbe finita contro un palo della pubblica illuminazione, ribaltandosi.

In seguito all'impatto, Giulio, che sedeva di fianco al conducente, sarebbe stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo, sull'asfalto. Immediati i soccorsi: il giovane è stato caricato su un'ambulanza del 118 che è partita a tutta velocità verso Benevento.

Una corsa disperata che si è però rivelata inutile: durante il tragitto lungo l'Appia, il cuore del 19enne ha infatti smesso di battere, nonsotante gli sforzi dei medici. La salma è stata trasportata presso l'obitorio dell'ospedale San Pio, dove il medico legale Massimo Esposito procederà alla visita esterna, in attesa delle decisioni del Pm.

Un dramma al centro delle indagini dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio, costato la vita ad uno studente dell’istituto Majorana-Bachelet, tifosissimo del Napoli.

Una tragedia che ha inevitabilmente colpito l'opinione pubblica, già costretta a fare ii conti, sei giorni fa, con quella del giovane di San Salvatore Telesino. Due notizie terribili che hanno funestato una settimana che sarà difficile da dimenticare.