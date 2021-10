Locale senza autorizzazioni, cancellata una festa per Halloween L'intervento della Questura

L'annnuncio era corso sui social: una festa “Halloween” organizzata a Piano Cappelle, in un locale senza le necessarie autorizzazioni.. Un evento al quale avrebbero potuto aderire potenzialmeente circa 500 giovani, cancellato dopo l'intervento della Polizia amministrativa della Questura. Gli agenti hanno identificato e rintracciato gli organizzatori, bloccando l'appuntamento.

In una nota si spega che "sono in corso ulteriori indagini e verifiche al fine di accertare altre responsabilità in capo agliorganizzatori dell’evento, nonché le costanti attività di monitoraggio in rete finalizzate ad

individuare altre iniziative analoghe. Il Questore della provincia di Benevento si è complimentato per il lavoro svolto su un tema così delicato afferente alla sicurezza e alla salute dei giovani".