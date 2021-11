Investite da un'auto a Montesarchio, due ragazze in ospedale Incidente stradale nella notte lungo l'Appia a Montesarchio

Sono state trasferite e ricoverate al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Benevento le due ragazzine che nella notte sono state investite da un'auto a Montesarchio. L'incidente è avvenuto lungo la Statale Appia nella città caudina introno alle 2. secondo una prima ricostruzione, le due amiche sono state urtate da un'auto, guidata da una donna, che subito dopo ha arrestato la marcia. Scattato l'allarme, sul posto sono accorse le ambulanze del 118 e i carabinieri della Compagnia di Montesarchio per i rilievi. Per entrambe le malcapitate necessario il trasferimento presso il nosocomio del capoluogo sannita.

Le due ragazizne avevano preso parte ad una festa in occasione della notte di Halloween. Poco dopo delle 2, con altri amici si sono incamminate verso un pullaman che era stato organizzato proprio per riportare a casa i giovanissimi in sicurezza.