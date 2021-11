Vigili del Fuoco. In pensione il caporeparto Domenico Vicario Da ausiliario a caporeparto: una vita al fianco dei cittadini in difficoltà

Dopo oltre 34 anni di onorato servizio va in pensione il caporeparto dei Vigili del Fuoco Domenico Vicario del turno D. Ieri, 1° novembre l'ultimo giorno di servizio con i colleghi con i quali ha trascorso una vita scandita da momenti difficili, come le tante emergenze nazionali alle quali ha preso parte come soccorritore e da giornate liete trascorse con i colleghi presso varie sedi di numerosi comandi sparsi per l'Italia. Entrato a far parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuco nell'aprile del 1987, il caporeparto Mimmo Vicario come prima sede fu assegnato al comando di Bergamo. Nel 1996 il rientro a Benevento dopo aver fatto parte delle squadre di soccorso dei comandi di Foggia, Isernia ed Avellino. Promosso Caposquadra nel 2005, vicario ha fatto poi tappa a Caserta. Nel 2011 il definitivo trasferimento a Benevento dove è poi arrivata la promozione a caporeparto. Anni di esperienza maturata sul campo e nelle aule della formazione. Specialista Gos, il gruppo speciale dei vigili del fuoco capaci di utilizzare al meglio le macchine operatrici durante le calamità come i terremoti o le alluvioni, il Cr Vicario ha partecipato alle operazioni di soccorso durante terremoti devastanti. Sin da giovane ausiliario ha partecipato alle operazioni di soccorso per il terremoto che colpì l'Irpinia. Poi L'Umbria nel 1997, L'Aquila, Amatrice e i territori limitrofi sia da capo squadra prima e poi da esperto operatore del gruppo Gos. Presente anche per le alluvioni che colpirono Sarno, Quindici e Bracigliano nel 1998, e Cervinara nel 1999.

Un impegno incessante quello messo a disposizione della collettività da Mimmo al quale oggi arrivano gli auguri di tutti i colleghi che lo ringraziano per “la professionalità espressa e per le sue doti umane che abbiamo avuto la fortuna di apprezzare e gli auguriamo un futuro roseo”.