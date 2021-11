Accusato di appropriazione indebita, condannato un consulente commerciale La sentenza: 4 mesi, pena sospesa, e parte civile da risarcire

Quattro mesi, pena sospesa, ed il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile. E' la condanna decisa dal giudice Salvatore Perrotta per Pellegrino Terlizzi, 67 anni, di Benevento, consulente commerciale e finanziario, riconosciuto responsabile di appropriazione indebita per i fatti del 2014 e non degli anni precedenti, per i quali è stata invece dichiarata l'intervenuta prescrizione del reato.

Secondo gli inquirenti, si sarebbe appropriato di 14mila euro, come differenza tra gli importi richiesti e quelli non devoluti all'Agenzia delle entrate, di cui era in possesso per la sua attività svolta per conto di un professionista.

Da qui l'indagine ed il processo concluso con la sentenza di condanna, che la difesa, rappresentata dall'avvocato Emilia Ocone, impugnerà in appello.