Colpo di pistola contro il parabrezza di una Fiat Punto, è giallo a Calvi Sull'inquietante episodio sono in corso le indagini dei carabinieri

Saranno le indagini condotte dai carabinieri del Nucleo investigaticvo del Reparto operativo di Benevento a dover fare chiarezza sull'inquietante episodio registrato a Calvi.

Un colpo di pistola esploso, probabilmente nella notte tra domenica e ieri, contro una Fiat Punto lasciata in sosta in via Fontana, nel centro del paese. L'auto, di proprietà di un giovane, è stata raggiunta dal proiettile al parabrezza che è andato in frantumi. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini per cercare di raccogliere elementi utili all'identificazione dell'autore dell'intimidazione. Per ora bocche cucite tra gli investigatori e, come sempre in questi casi, nessuna ipotesi viene tralasciata.