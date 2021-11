Maltrattamenti in famiglia e tentato omicidio, pena definitiva per un 58enne L'uomo trasferito in carcere dagli agenti della Squadra Mobile di Benevento

Deve scontare la pena definitiva a 6 anni e 11 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e tentato omicidio della moglie per questo un 58enne di Benevento è stato arrestato e trasferito in carcere dagli agenti della Squadra Mobile. Fatti commessi tra il 2015 e il 2019 per i quali l'uomo è stato condannato con la sentenza definitiva emessa dalla Corte di Appello di Napoli. Secondo le accuse finite al centro del procedimento, la vittima ha subito nel tempo una serie di gravi maltrattamenti e vessazioni fisiche e psicologiche nonché reiterati episodi di violenza sessuale e percosse, tanto che, in alcuni casi, era stata costretta a dormire sul balcone di casa per evitare le violenze del coniuge. Poi la svolta quando la donna si è fidata dei poliziotti della Mobile ai quali aveva poi denunciato gli episodi.