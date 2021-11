Giulio morto a soli 19 anni: oggi l'autopsia, domani i funerali Il dramma di Airola

Affidato dal sostituto procuratore Maria Gabriella Di Lauro, al medico legale Massimo Esposito, l'incarico dell'autopsia di Giulio Verlezza, il 19enne di Santa Maria a Vico morto nella notte tra venerdì e sabato in un incidente stradale accaduto ad Airola.

Questa mattina l'udienza – a seguire l'esame-, per la quale è stato 'avvisato', come atto dovuto, per consentirgli di nominare un proprio consulente, Diego S., il 23enne di Maddaloni – è difeso dall'avvocato Giovanna Sepe - che era alla guida della Polo in cui viaggiava la vittima, i cui familiari sono rappresentati dall'avvocato Claudio Sgambato.

Come si ricorderà, il dramma si era consumato in via Stazione, dove, secondo una prima ricostruzione, l'auto sarebbe finita contro un palo della pubblica illuminazione, ribaltandosi.

In seguito al violento impatto, Giulio sarebbe stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo, sull'asfalto. Inutili i soccorsi, niente da fare per il giovane, studente dell’istituto Majorana-Bachelet, impegnato con la Protezione civile di Santa Maria a Vico. Domani i suoi funerali.