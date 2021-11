Maltempo, danni nel Sannio e paura in Valle Telesina Una quarantina gli interventi dei vigili del fuoco a causa del forte vento e degli allagamenti

Vigili del fuoco al lavoro dal pomeriggio di ieri in vari centri del Sannio a causa dei danni provocati dal maltempo. Violenti acquazzoni e forti raffiche di vento che hanno caratterizzato il pomeriggio di ieri e la scorsa notte hanno infatti provocato numerosi allagamenti, specialmente in valle Telesina e decine e decine di alberi e rami spezzati, finiti sulle strade o nei cortili e in un paio di casi sulle auto in sosta a Benevento e in provincia. Paura in valle Telesina, a Telese Terme, Puglianello, San Salvatore Telesino, Solopaca ed altri paesi per i numerosi allagamenti di garage, scantinati e stanze invase dall'acqua e fango. Numerosi anche gli smottamenti e le interruzioni lungo le strade, specialmente a causa dei rami, dei tronchi e dei cartelloni divelti e finiti sulla sede stradale.