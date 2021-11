Carambola mortale lungo la statale 372, lunedì l'autopsia del 54enne L'incidente di martedì costato la vita a Giovanni Zampelli, di San Giorgio del Sannio

L'appuntamento è in programma lunedì pomeriggio, quando il sostituto procuratore Marilia Capitanio affiderà al medico legale Lamberto Pianese, che eseguirà l'esame subito dopo, l'incarico dell'autopsia di Giovanni Zampelli, 54 anni, di San Giorgio del Sannio, morto martedì mattina in un incidente a contrada Olivola, lungo la statale 372.

Lo farà nel corso di una udienza per la quale sono stati 'avvisati' l'unico indagato - S. L. 77 anni, di Ponte, difeso dall'avvocato Rosaria Procaccini-, per consentirgli di nominare un proprio consulente, e le nove parti offese, che avranno la stessa facoltà. Si tratta dei familiari della vittima –sono assistiti dall'avvocato Vincenzo Regardi – e di altre due persone – la moglie coetanea del 77enne e un 52enne di Benevento- che, rimaste ferite, erano state trasportate in ospedale, al pari dello stesso indagato.

Secondo una prima ricostruzione, Zampelli era corso in aiuto di un amico rimasto in panne con il suo furgone Peugeot a bordo di una Dacia, che aveva fermato dinanzi al mezzo. Una volta sceso, sarebbe stato travolto dalla macchina, sulla quale sarebbe finito il furgone dopo essere stato tamponato dalla Opel, nel frattempo sopraggiunta, condotta dal 77enne.