Auto in fiamme nella notte a Montesarchio, è giallo Il fuoco ha interessato la parte posteriore di una Ford Focus

Ford Focus danneggiata nella notte da un incendio a Montesarchio. L'allarme è scattato in via Virgilio Marone della città caudina dopo l'una. Ad essere avvolta dalle fiamme una Ford Focus che era stata lasciata in sosta nei pressi di un condominio.

Secondo una prima ricostruzione, l'incendio ha interessato solo la parte posteriore del veicolo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e i carabinieri di Montesarchio che hanno avviato le indagini. Tra le ipotesi non si esclude quella di un incendio doloso.