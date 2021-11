Finisce con l'auto sul marciapiede, danni a segnaletica in via Posillipo Sull'episodio accaduto nella notte a Benevento indaga la polizia municipale

Danni ai pali della segnaletica stradale e alle barriere intorno al marciapiede in via Posillipo. Li hanno scoperti questa mattina gli agenti della Polizia Municipale di Benevento. Un danneggiamento probabilmente provocato da un'auto che è finita sul marciapiede travolgendo pali e barriere nella zona dell'incrocio con il ponte Vanvitelli. Gli agenti della municipale indagano dunque per risalire all'autore dei danni, per ricostruire l'accaduto anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.