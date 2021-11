Droga nel vano motore dell'auto, assolto un 27enne santagatese Il fatto non costituisce reato per Fernando Maravita, giudicato con rito abbreviato

Il pm aveva proposto la condanna a 4 mesi e ad una multa di 1000 euro, ma il gup Gelsomina Palmieri ha condiviso le conclusioni della difesa e, al termine di un rito abbreviato, ha assolto, perchè il fatto non costituisce reato, Fernando Maravita, il 27enne di Sant'Agata dei Goti.che i carabinieri avevano arrestato per detenzione ai fni di spaccio di stupefacenti nello scorso marzo.

Difeso dagli avvocati Pierluigi Pugliese e Nunzia Meccariello, il giovane era stato trovato in possesso di 100 grammi di marijuana che, aveva sostenuto durante l'udienza di convalida, aveva acquistato a Napoli, dove era andato in pullman, per farne solo un uso personale.

Aveva aggiunto che al rientro, poichè non ha la patente, aveva chiesto ad un amico di accompagnarlo a casa con la sua Panda, nel cui vano motore, a sua insaputa, aveva nascosto la busta con la 'roba'. Era rimasto agli arresti domiciliari, poi era tornato in libertà con l'obbligo di firma: una misura alla quale, ora, non è ovviamente più sottoposto.