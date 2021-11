Aggredito nei pressi di una discoteca, i carabinieri denunciano due giovani Le indagini dei militari di Montesarchio. Episodio avvenuto la notte di halloween

I carabinieri della Stazione di Montesarchio hanno denunciato per lesioni personali gravi aggravate da futili motivi due giovani caudini ritenuti essere gli autori dell'aggressione ai danni di un altro ragazzo la notte di halloween nei pressi di una discoteca a Montesarchio. I militari, intervenuti dopo la segnalazione giunta al 112 arrivata anche grazie ad una ragazza, l’unica tra i tanti giovani presenti ad intervenire per far desistere gli aggressori, hanno identificato i due grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze.