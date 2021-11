Valle Caudina. Armato di pistola rapina un benzinaio: 2mila euro il bottino In azione due uomini arrivati a bordo di una Peugeot. Uno di loro si è fatto aprire cassa del self

Si è fatto aprire la cassa del distributore automatico con una scusa, poi ha puntato una pistola contro il benzinaio e lo ha rapinato dell''incasso. Momenti di terrore questa mattina all'alba per l'addetto notturno di un distributore di carburanti Ewa nel comune di Paolisi, lungo la Variante per Pianodardine, in Valle Caudina. Erano circa le 6 quando presso il distributore automatico di carburanti sono arrivate due persone a bordo di una Peugeot. Dall'auto è scesa una persona che ha chiesto all'addetto di cambiare una banconota per fare carburanti. È stato a quel punto che il benzinaio, per prelevare i soldi, ha aperto lo sportello blindato del self. All'improvviso, però, il malvivente ha estratto una pistola e lo ha minacciato per farsi consegnare l'intero contenuto. Circa duemila euro presi dalla cassa prima di scappare via a bordo dell'auto guidata dal complice. Scattato l'allarme, sul posto sono sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno avviato le indagini per cercare di identificare gli autori della rapina.