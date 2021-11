Una spinta, forse un pugno nel centro che frequenta: grave un 50enne disabile Denuncia della famiglia ai carabinieri

I suoi familiari sono in ansia per lui, temono che possa non farcela per la gravità delle condizioni in cui si trova. E' ricoverato al San Pio dopo l'aggressione di cui sarebbe rimasto vittima, per la quale è andato in coma. Lui ha 50 anni ed è un disabile che si muove servendosi del carrello. Frequenta ogni giorno il centro polifunzionale di via Firenze, al rione Libertà, diventato il teatro di un grave episodio accaduto martedì e ora al centro delle indagini dei carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, il malcapitato sarebbe stato spinto da una persona, o forse colpito con un pugno al torace, e sarebbe finito sul pavimento, battendo la testa.

Soccorso, è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove i medici lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso, riscontrandogli un ematoma cerebrale. Ore di preoccupazione per la sua famiglia che, assistita dall'avvocato Federico Paolucci, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri e presentare una denuncia, chiedendo di far luce.