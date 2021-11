Incidente in un parco giochi, assolto giostraio La decisione della Corte di Appello di Napoli per un imprenditore di Airola

I giudici della I Sezione della Corte di Appello di Napoli hanno assolto Antonio Esposito (avvocati Vittorio Fucci e Anna Corraro), 53 anni, condannato in primo grado a 6 mesi di reclusione per lesioni gravi e invalidanti subite da un suo dipendente rimasto coinvolto in un incidente durante l’attività di giostraio. La sentenza della Corte di Appello fa seguito a quella della Suprema Corte di Cassazione che aveva annullato con rinvio la precedente sentenza dell'Appello che aveva confermato la condanna del Tribunale di Benevento.

L'incidente era avvenuto nel settembre del 2009, in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna SS. Addolorata di Airola, durante i quali era stato allestito un parco giochi all'interno del quale il malcapitato era stato colpito da un trenino di un “mini ottovolante bassotto”, riportando lesioni gravissime ed invalidanti.