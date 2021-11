Salame e tonno rubati nel Sannio, ora spazzolino elettrico: 43enne ci ricasca A Pasqua il furto a Paolisi, il bis a Varcaturo

A Pasqua era stato arresto, al pari di un'altra persona, per aver rubato sei pezzi di salame napoletano e 14 confezioni di tonno, di due diverse marche, in un supermercato a Paolisi, stavolta lo hanno invece beccato per il furto di uno spazzolino elettrico. A finire nei guai è stato nuovamente un 43enne di Casoria, fermato dai carabinieri a Varcaturo.

Secondo una prima ricostruzione, è stata una guardia giurata, dopo averlo notato mentre in un'attività commerciale si impadroniva della merce, a dare l'allarme e a consentire l'intervento dei militari. Vistosi scoperto, il 43enne ha restituito lo spazzolino, ma ciò non gli ha evitato l'arresto.

Dopo la convalida nel corso della direttissima dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, l'uomo, difeso dall'avvocato Fabio Russo, è stato rimesso in libertà con l'obbligo di firma. Due mesi fa al termine di un rito abbreviato, era stato condannato a 4 mesi, e lo stesso era avvenuto anche per un 42enne, per il colpo nel Sannio.