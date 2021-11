Reddito di cittadinanza, nove persone denunciate nel Sannio dai carabinieri Sette cittadini stranieri e due italiani percepivano indebitamente gli aiuti dallo Stato

Dopo i controlli a tappeto eseguiti nei mesi scorsi su tutto il territorio della Provincia di Benevento che hanno portato alla deuncia di 253 persone (di cui 153 stranieri) per aver a vario titolo “reso false dichiarazioni o omesso comunicazione di informazioni dovute e omesso di comunicare le variazioni di reddito o di patrimonio una volta percepito legittimamente il reddito”, continuano gli accertamenti carabinieri in tutto il Sannio. Nelle ultime ore i militari della Compagnia di Montesarchio denunciato altre 9 persone: sette cittadini stranieri a Ceppaloniper truffa ai danni dello Stato e indebita percezione del reddito di cittadinanza poiché in italia da meno di 10 anni; e due italiani residenti a Limatola perchè, nonostante risultassero di fatto conviventi, avevano entrambi falsamente dichiarato di non appartenere allo stesso nucleo familiare e di risiedere in abitazioni separate, percependo fraudolentemente il beneficio. Risultati che hanno permesso di accertare un esborso non dovuto dallo Stato pari a quasi 80mila euro.