Uso personale: hashish del papà, marijuana del figlio. Ma restano ai domiciliari La versione di Rufino, 60 anni, e Luca Zollo, 24 anni, di Ceppaloni, arrestati dai carabinieri

Hanno rivendicato l'uso personale della droga sequestrata nella loro abitazione alla frazione Beltiglio, escludendo ogni ipotesi di finalità di spaccio. In particolare, lui -Rufino Zollo, 60 anni – dei 12 grammi e mezzo di hashish trovati in un comodino, il figlio Luca, 24 anni, dei 500 grammi di marijuana custoditi in più barattoli e della stessa quantità in foglie scovata in un soffitto e in un garage. 'Roba', ha aggiunto il giovane, ottenuta dalla coltivazione di una pianta.

E' stata questa la versione offerta al gip Maria Di Carlo, nel corso dell'udienza di convalida, dai due ceppalonesi – sono difesi dagli avvocati Angelo Leone e Grazia Luongo – arrestati dai carabinieri qualche giorno fa. Al termine, il Gip ha applicato ad entrambi la custodia cautelare ai domiciliari, la misura alla quale erano già sottoposti.