L'Ordine degli avvocati presenta lo 'Sportello per il cittadino' Domani la conferenza stampa

Una conferenza stampa per presentare lo “Sportello per il cittadino” dell’Ordine degli avvocati di Benevento. E' in programma domani mattina nela Sala del Consiglio dell'Ordine, dove sarà illustrata la finalità dello Sportello, il cui scopo è "avvicinare la giustizia ai cittadini, fornendo un servizio gratuito di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli Avvocati e per l’accesso alla giustizia".

Interverranno la presidente dell'Ordine degli avvocati Stefania Pavone ed il consigliere coordinatore dello Sportello, Assunta Ventorino.

Saranno presenti il vice presidente dell'Ordine, Vincenzo Regardi, il segretario, Vincenzo Sguera, ed il Tesoriere, Angela Abbamondi.