Ordine avvocati, ecco lo Sportello per avvicinare i cittadini alla giustizia Orientare e informare sui servizi e sulle prestazioni legali: le modalità del nuovo servizio

Partirà a dicembre prossimo, presso il Tribunale di Benevento, lo Sportello per il Cittadino dell’Ordine degli avvocati di Benevento presentato questa mattina al secondo piano del Palazzo di Giustizia Sannita nella sala riunioni dell'Ordine forense.

Un nuovo servizio d'informazione gratuito per avvicinare i cittadini alla Giustizia, fornendo orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia. A presentare l'iniziativa, l'ultima novità per l'ordine, dopo un radicale rinnovamento della pagina web e la creazione di pagine Facebook e Istagram, il presidente dell'Ordine degli avvocati di Benevento, Stefania Pavone con il consigliere e coordinatore dello sportello, l'avvocato Assunta Ventorino con la partecipazione all'evento del vicepresidente Vincenzo Regardi, del Segretario Vincenzo Sguera e del Tesoriere Angela Abbamondi e dell'avvocato Nazzareno Lanni.

“Un altro importante traguardo raggiunto” ha commentato il presidente dell'Ordine, Stefania Pavone che ha poi rimarcato: “Lo sportello darà la possibilità di conoscere tutte le attività poste in essere dagli avvocati ed evidenziare e valorizzare il ruolo e la funzione sociale che l'avvocato ha nel dare una risposta puntuale alle esigenze dei cittadini. Un servizio gratuito che rappresenta anche un momento di crescita per gli avvocati. Un servizio di utilità pubblica”.

“Lo sportello sarà aperto nei locali del Consiglio dell'ordine il mercoledì e il venerdì, dalle ore 11 alle 13”. Così l'avvocato Assunto Ventorino, coordinatrice del nuovo servizio aperto al pubblico, snocciola le modalità e i temi che potranno essere affrontati dagli avvocati che di volta in volta riceveranno i cittadini che chiedono informazioni allo sportello che “fornisce un servizio di informazione e orientamento generale sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali degli avvocati e della loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso”.

Ed ancora: le formalità necessarie ai fini del conferimento degli incarichi ai legali; diritti e obblighi derivanti dal conferimento dell’incarico e possibilità di rivolgersi al Consiglio dell’Ordine in caso di mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione; strumenti di tutela giudiziaria previsti dall’ordinamento; tempi di massima di un giudizio e parametri di legge; oneri tributari e possibili conseguenze della soccombenza; difesa d’ufficio e requisiti per accedere al patrocinio a spese dello Stato sia in sede civile che penale; procedure di conciliazione o di risoluzione alternativa delle controversie e possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall’esperimento di tali procedure.

“Allo sportello – ha inoltre spiegato l'avvocato Ventorino - possono accedere gratuitamente tutti i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari (devono avere una buona conoscenza della lingua italiana o essere accompagnati da persona che faccia loro da interprete”.

È invece esclusa ogni attività di consulenza, sia orale che scritta, ed è vietato fornire informazioni sui giudizi pendenti.

“Il cittadino – ha concluso la coordinatrice della nuova iniziativa - per accedere allo sportello potrà effettuare una prenotazione telefonica (08241921769) e noi forniremo la data e il luogo dell'appuntamento”.