Scontro sul Raccordo A09 Benevento - San Giorgio del Sannio: furgone si ribalta FOTO - Incidente stradale a ridosso dello svincolo. Due persone soccorse dal 118

Un furgone ribaltato, un'auto danneggiata pesantemente e due persone soccorse dai sanitari del 118. questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio lungo il Raccordo A09, a ridosso dello svincolo per San Giorgio del Sannio.

L'impatto è avvenuto tra un furgone Daily e una Toyota. Entrambi i veicoli viaggiavano in direzione San Giorgio del Sannio.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dal comando provinciale di Benevento, gli agenti della Polizia Stradale e i sanitari del 118 con due ambulanze. Feriti entrambi i conducenti dei veicoli. Resta ora da accertare la dinamica dello scontro.

AGGIORNAMENTO

Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di un tamponamento tra il furgone e l'auto. In seguito all'urto l'Iveco si è poi ribaltato sulla carreggiata del Raccordo. Traffico bloccato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi della polizia stradale. Necessario il trasferimento in ospedale per i due conducenti.

Sul posto necessario anche l'intervento dell'Anas, Ente proprietario della strada a scorrimento veloce che da Benevento conduce al casello autostradale.