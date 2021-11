Incidente tra tre mezzi alle porte di Benevento, ferite due persone FOTO - Violento scontro lungo la strada per Apice, alle porte di Benevento

E' di due persone ferite e trasportate in ospedale il bilancio dell'incidente stradale registrato questa mattina tra le contrade Capodimonte e Cancelleria, alle porte di Benevento. Violento l'impatto tra una Fiat Punto, condotta da un 49enne di Benevento e un furgone Citroen, guidata da un 29enne di Apice e un camion Iveco. Tutti stavano percorrendo la strada che da Benevento conduce ad Apice. All'improvviso, e per cause ora in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Benevento, che ha effettuato i rilievi, lo scontro sembra essere avvenuto prima tra il furgone e la Punto.

Violento l'urto tra i veicoli. Scattato l'allarme, sul posto sono accorse le ambulanze del 118 che hanno trasferito in ospedale i conducenti della Fiat Punto e del furgone Citroen, gli agenti della polizia municipale e i carabinieri.

Resta ora da accertare la dinamica e le cause che hanno provocato il sinistro.