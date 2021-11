Porta sfondata, colpo in un bar di via Nenni: arrestato un 44enne Benevento: ai domiciliari Giovanni Altieri, fermato dalla Volante

Lo hanno arrestato per furto aggravato ai danni del bar nell'area di servizio in via Nenni. Ai domiciliari è finto Giovanni Altieri, 44 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, fermato nella notte dalla Volante. Secondo una prima ricostruzione, erano all'incirca le 2 quando gli agenti lo hanno bloccato in via Vetrone, all'altezza delle giostre, e perquisito.

Era in possesso di uno zaino nel quale erano custoditi un piede di porco, una lama, una tenaglia ed un paio di guanti; a poca distanza c'era invece un paletto di ferro che, secondo gli inquirenti, avrebbe adoperato per rompere il vetro della porta di accesso al locale, dal quale avrebbe portato via il registratore di cassa e merce.

Condotto in Questura, Altieri, che ha nominato come difensore l'avvocato Luca Russo, è stato successivamente sottoposto agli arresti in casa su disposizione del sostituto procuratore Licia Fabrizi.