Si era nascosto sotto una giostra, tutto inutile. In silenzio dinanzi al Gip Giovanni Altieri, 44 anni, di Benevento, si è avvalso della facoltà di non rispondere

Si era nascosto sotto una delle giostre installate in via Vetrone, sperando di farla franca. Era però stato inutile, perchè gli agenti della Volante lo avevano individuato ed arrestato. Un tentativo disperato, quello di Giovanni Altieri (avvocato Luca Russo), 44 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto l'autore del furto nel bar dell'area di servizio in via Nenni, dal quale, dopo aver rotto la porta di accesso, avrebbe trafugato il registratore di cassa con pochi spiccioli.

Scattato l'allarme, era stata una guardia giurata a notarlo e a chiedere l'intervento della polizia, che aveva sequestrato un paletto di ferro e uno zaino nel quale erano custoditi un piede di porco, una lama, una tenaglia ed un paio di guanti. Comparso questa mattina dinanzi al gip Pietro Vinetti, l'uomo, sottoposto ai domiciliari, si è avvalso della facoltà di non rispondere.