Polizia di Stato e associazioni insieme contro la violenza sulle donne Il questore di Benevento, Giobbi presenta le iniziative con Conservatorio, Fidapa e Rotary

Polizia di Stato, associazioni e istituzioni, come il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento in campo contro la violenza sulle donne e in particolare per cercare di convincere le vittime a denunciare a combattere e portare alla luce quelli che il questore di Benevento, Edgardo Giobbi ha definito il “sommerso” del fenomeno.

Presentate questa mattina in Questura le iniziative per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, organizzata per il 25 novembre, nella cornice della campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere “Questo non è amore”.

L’azione di prevenzione della Polizia di Stato, oltre a rispondere alle richieste di soccorso e ad occuparsi del reato, offre infatti un servizio di sensibilizzazione ed aiuto alle donne con l’obiettivo della tutela delle vittime di violenze fisiche, psicologiche, verbali ed economiche.

Per la giornata dedicata alle donne vittime di violenza a Benevento sono state organizzate una serie di iniziative con la partecipazione del Conservatorio di Alta formazione sannita – presenti il direttore Giosuè Garsia e il presidente Antonio Verga -, con la Fidapa – Carmen Castiello – e il rotary Club di Benevento – è intervenuto il Segretario Luigi Marino.

“L'arte – ha rimarcato il questore Giobbi – è fondamentale per suscitare emozioni nelle persone, quindi si spera che grazie ad essa si abbatta un muro di omertà sulla problematica”.

La giornata di giovedì si aprirà con la deposizione di un mazzo di fiori e la collocazione di una cassetta per la posta rossa nei pressi della panchina installata nei giardini di via De Caro “dove le donne vittime di violenza potranno lasciare le loro eventuali richieste di aiuto” ha spiegato il segretario del Rotary, Marino.

Nel pomeriggio, organizzato in collaborazione con la Questura sannita, grazie a Carmen Castiello della Fidapa , ci sarà un convegno on line che vedrà, tra gli altri, ospiti il procuratore Capo di Benevento, Aldo Policastro ed il sotituto procuratore Maria Colucci.

“Arte forma di espressione che arriva direttamente al cuore delle persone e per questo con il Conservatorio abbiamo lavorato per ottenere il massimo risultato a partire dall'evento che si terrà a piazza Santa Sofia in mattinata quando le donne di tutte le associazioni saranno protagoniste con la lettura di poesie, brani e altre forme di arte” ha rimarcato Carmen Castiello che ha curato le coreografie degli eventi che vedranno protagonista anche il Conservatorio “Nicola Sala” anche nell'evento finale che si terrà nella serata di giovedì nella splendida cornice del teatro San Vittorino.

“L'iniziativa più importante è quella di creare un consorzio fra istituzioni, associazioni ed enti in modo da lanciare insieme un messaggio forte contro la violenza sulle donne” ha rimarcato il questore della provincia di Benevento, Edgardo Giobbi, che ha poi rimarcato l'importanza “dell'espressione artistica che ha il fondamentale compito per superare il muro di omertà da parte delle donne che subiscono violenza. L'arte suscita emozioni e spero che riesca anche a convincere le vittime a denunciare sempre di più”.

Fare rete tra Enti e associazioni per spingere a denunciare: “Il percorso di denuncia è assolutamente protetto da tutte le forme di privacy previste”. Nella giornata di domani dal ministero e dalle Questure arriveranno i dati sul fenomeno: “C'è un numero oscuro di dati che non conosciamo perchè purtroppo c'è ancora troppa omertà. In provincia di Benevento – ha concluso il questore Giobbi – non ci sono dati allarmanti anche se il periodo pandemico ha fatto aumentare i dati su alcune forme di reato”.