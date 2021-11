Violenza sulle donne, ecco i dati dell'ultimo triennio nel Sannio Più casi di stalking durante la pandemia. Il Questore Giobbi: "Tanti i casi non denunciati"

Un incremento di atti persecutori ai danni delle donne, ma per fortuna una leggera diminuzione dei maltrattamenti in famiglia e in netto calo i casi di tentato femminicidio. Questo lo spaccato, sintetico, che emerge dall'analisi dei dati sulla violenza di cui ancora troppo spesso sono le donne, loro malgrado, a farne le spese.

Numeri forniti, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, dalla Questura sannita. Dati relativi ai reati che rientrano nel campo di applicazione del cosiddetto “codice rosso” che prendono in considerazione il triennio 2019 – 2021.

Si rileva, per il biennio 2019 – 2020, un incremento dei casi di atti persecutori ai danni delle donne che passano dai 59 casi del 2019 ai 91 del 2020, con un deciso aumento del fenomeno nel periodo temporale immediatamente successivo al primo lockdown del 2020 (maggio/agosto); nel 2021, invece, si registrano, sino al mese di ottobre, 57 casi di stalking, dato sostanzialmente sovrapponibile a quello del 2019. I casi di maltrattamenti in famiglia fanno registrare un moderato calo, passando dai 72 del 2019 ai 64 del 2020; ulteriore calo viene registrato nel 2021, con 46 casi sino al mese di ottobre.

Più marcato il calo per i casi di femminicidio, tutti allo stadio del tentativo, con 3 casi nel 2019, 2 casi nel 2020 ed 1 caso nel 2021.

In flessione anche i casi di lesioni personali in danno di donne, che passano dagli 87 del 2019 ai 60 del 2020, proseguendo con 59 casi rilevati fino ad ottobre 2021. Stabile il fenomeno delle violenze sessuali.

“Nonostante quanto statisticamente rilevato - ha dichiarato il Questore della provincia di Benevento, Edgardo Giobbi - è necessario considerare la particolare incidenza del 'numero oscuro' di casi che, senza dubbio, caratterizza la peculiare tipologia di reati. Bisogna incidere sulla paura, sulla vergogna, sulla solitudine, sul senso di abbandono e, spesso, su un malinteso senso di giustificazione di condotte inaccettabili. Tanto è stato fatto, ma, evidentemente, non abbastanza. La Polizia di Stato è stata, è e sarà sempre in prima fila, in questa battaglia come in tante altre, al fianco di madri, moglie e figlie, cittadine e vittime di violenza. 'Esserci Sempre' – ha concluso il questore Giobbi - per le donne e gli uomini della Questura di Benevento non è solo uno slogan, ma un impegno morale e professionale inderogabile”.

Di seguito i dati forniti dall'Ufficio di Gabinetto della Questura di Benevento

Reati 2019 2020 10/2021 Atti persecutori 59 91 57 Maltrattamenti in famiglia 72 64 46 Femminicidi 3 (tentati) 2(tentati) 1(tentato) Lesioni personali 87 60 59 Violenze sessuali 9 8 9

SINTESI DELL’ATTIVITÀ OPERATIVA IN PROVINCIA DI BENEVENTO PER REATI COMMESSI NEI CONFRONTI DI DONNE

Arresti in flagranza di reato 2019 2020 10/ 2021 Femminicidi 0 1 0 Lesioni personali 1 3 0 Violenze sessuali 0 2 0 Maltrattamenti in famiglia 3 14 5 Atti persecutori 1 4 6 Arresti in Custodia Cautelare Femminicidi 2 0 0 Lesioni personali 1 0 1 Violenze sessuali 2 2 1 Maltrattamenti in famiglia 6 1 3 Atti persecutori 4 2 4 Arresti Domiciliari Femminicidi 1 0 0 Lesioni personali 2 0 1 Violenze sessuali 4 6 2 Maltrattamenti in famiglia 12 11 12 Atti persecutori 6 9 10 Allontanamento dalla casa familiare su ordine A.G. 12 11 10 Divieto di avvicinamento alle persone offese su ordine A.G. 31 45 23