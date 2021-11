Violenza donne, nel 2021 l'Arma ha raccolto 89 denunce nel Sannio Il video e i dati per la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”

Per la giornata contro la violenza sulle donne la caserma Meomartini, sede del comando provinciale dei carabinieri di Benevento si è colorata di arancione, simbolo per un futuro senza violenza basata sul genere. Dal comando provinciale arrivano poi i dati dei servizi effettuati contro l'odioso reato che nel 2019 ha fatto registrare complessivamente 105 denunce per violenza di genere e reati connessi (minacce, percosse, lesioni domestiche e endoaffettive, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori) che hanno portato all’arresto di 12 persone e 65 persone denunciate in stato di libertà.

Nel 2020 invece sono state 120 le denunce di violenze, con 27 arresti e 85 denunciati. Infine, nel 2021 i carabinieri del comando provinciale, fino al 24 novembre scorso hanno raccolto 89 denunce con 18 arresti e 89 denunciati.