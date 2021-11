"Hanno mentito in giudizio civile su incidente stradale", assolti 2 santagatesi Accusato di appropriazione indebita, assolto un 70enne

Erano accusati di falsa testimonianza, ma sono stati assolti dal giudice Fallarino perchè il fatto non sussiste. E' la sentenza per Aldo Iannotta e Giuseppe Miranda, in Sant'Agata dei Goti, che erano stati denunciati nel 2018 dal Tribunale per le dichiarazioni, ritenute false, rese nel giudizio civile relativo ad un incidente stradale accaduto ad Airola nel 2009, che si era chiuso con il no alla richiesta di risarcimento danni avanzata da chi aveva intentato la causa. Oggi la conclusione del processo e l'assoluzione dei due imputati, difesi dall'avvocato Danilo Riccio.

Imputato di appropriazione indebita, assolto

Assolto per non aver commesso il fatto. Così il giudice Perrotta al termine del processo a carico di Vincenzo D'Elia (avvocato Vincenza Biasco), 70 anni, accusato di appropriazione indebita. I fatti risalivano al 2016, quando, secondo gli inquirenti, D'Elia, rappresentante legale di una società con sede operativa a Foglianise, si sarebbe impadronito di materiale informatico per un valore di oltre 11mila euro. Materiale di cui la società era in possesso grazie ad un contratto di locazione con un'altra impresa, con la corresponsione di 190 euro al mese, per 60 mesi.