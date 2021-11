Sequestro Gesesa, Polizzotto è l'amministratore giudiziario La società: collaboreremo con l'Autorità giudiziaria e l'amministratore

Gesesa “valuterà tutte le più opportune iniziative a tutela della propria posizione e collaborerà pienamente con l’Autorità giudiziaria procedente e con l’amministratore giudiziario nominato, anche al fine di garantire la continuità aziendale nell’interesse sia dei propri dipendenti che della comunità e del territorio in cui eroga il servizio”.

Così la società dopo il sequestro di questa mattina ordinato dal gip Loredana Camerlengo, che ha anche individuato come amministratore giudiziario Alessandro Polizzotto, di Palermo come Piero Squatrito, l'altro amministratore nominato in precedenza per la gestione dei depuratori sequestrati lo scorso anno.