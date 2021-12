Vigili del fuoco pronti a celebrare Santa Barbara anche a Benevento "Cerimonia sobria nella sede del Comando"

Tornano il 4 dicembre le celebrazioni in onore di Santa Barbara, Patrona dei Vigili del Fuoco. Giornata che sarà celebrata anche a Benevento con una cerimonia che "si svolgerà in un clima di semplicità e sobrietà con la messa nella sede del Comando, all’interno della Palestra, nel rispetto delle misure attualmente vigenti per il contrasto alla diffusione del virus da Sars-Cov2".

Sarà il vescovo metropolita di Benevento, monsignor Felice Accrocca a celebrare la santa messa insieme al cappellano dei vigili del fuoco, Don Lupo, alla presenza di un numero limitato di partecipanti, commisurato all’ampiezza dei luoghi.

Il programma della festività, inoltre, prevede alle 10.10 l'apertura della sede, accoglienza autorità e invitati; ore 10.30 la celebrazione della Santa Messa, a seguire alle 11.30 ci sarà il saluto del Comandante e la consegna delle benemerenze.